بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية

إقتحم الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وآلاف المستوطنين الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية.وجاء الإقتحام بذريعة الصلاة والإحتفال بما يسمى سبت سارة، حيث أدى بن غفير والمستوطنون طقوسا تلمودية داخل الحرم في خطوة إستفزازية غالباً ما يلجأ اليها الوزير الإسرائيلي وأنصاره.