بوتين يأمر بـ"اختبارات" جديدة للصاروخ أوريشنيك وبانتاج كمية كبيرة منه

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنتاج كمية كبيرة من الصاروخ البالستي الجديد فرط الصوتي أوريشنيك ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية، وذلك بعد استخدامه لضرب أوكرانيا.



وقال بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين بث التلفزيون وقائعه: "سنواصل هذه الاختبارات، وخصوصا في الأوضاع القتالية، بحسب تطور الوضع وطبيعة التهديدات التي تستهدف أمن روسيا".