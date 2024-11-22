بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجهود الهادفة الى إرساء وقف لإطلاق النار في لبنان، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.



وأورد بيان أن الرئيسين "عرضا تطور الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وخصوصا الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، يتيح للسكان على جانبي الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) العودة الى منازلهم بكل أمان".



واضاف النص أن الجانبين "ملتزمان البقاء في تشاور وثيق، بشكل مباشر ومن خلال فريقيهما للأمن القومي".