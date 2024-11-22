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زيلينسكي: أوكرانيا ستطور الدفاعات الجوية عقب تكثيف روسيا لهجماتها
أخبار دولية
2024-11-22 | 14:29
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زيلينسكي: أوكرانيا ستطور الدفاعات الجوية عقب تكثيف روسيا لهجماتها
ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن بلاده تعمل على تطوير أنظمة جديدة من دفاعاتها الجوية للتصدي "لمخاطر جديدة" عقب إطلاق روسيا لصاروخ جديد متوسط المدى في الحرب المستمرة منذ 33 شهرًا.
وقال في خطابه المصور الليلي إن اختبار سلاح جديد في دولة أخرى لإرهابها يعد "جريمة دولية"، وجدد دعوته إلى "رد جاد" من العالم لمنع روسيا من تصعيد الحرب.
وأضاف: "يعقد وزير دفاع أوكرانيا بالفعل اجتماعات مع شركائنا نيابة عني بشأن أنظمة دفاع جوي جديدة قادرة على حماية الأرواح من مخاطر جديدة".
وأشار إلى أنه "عندما يبدأ شخص ما في استخدام دول أخرى ليس فقط للإرهاب، بل أيضًا لاختبار صواريخه الجديدة من خلال أعمال إرهابية، فهذا بوضوح جريمة دولية".
ورأى أن العالم بحاجة إلى "رد جاد حتى يشعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخوف من تصعيد الحرب ويدرك العواقب الوخيمة لأفعاله".
ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى اليقظة في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة.
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