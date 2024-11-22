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برلماني: الإتحاد الأوروبي والصين يقتربان من إتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية

أخبار دولية
2024-11-22 | 15:43
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برلماني: الإتحاد الأوروبي والصين يقتربان من إتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
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برلماني: الإتحاد الأوروبي والصين يقتربان من إتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية

أفاد رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي قناة تلفزيونية ألمانية بأن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.

وقال بيرن لانجه لقناة (إن-تي.في) دون الخوض في تفاصيل: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".

وأضاف: "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".

ولم يتسن التواصل مع المفوضية الأوروبية للحصول على تعليق حتى الآن.

وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3 بالمئة في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.

وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 تشرين الأول، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلًا تفضيليًا ومنحًا، بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.

ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، ما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرًا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.

وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.

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