الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارىء صحية عامة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارىء صحية عامة.



وكانت المنظمة أعلنت لأول مرة حالة الطوارىء في آب حينما حدث تفش لسلالة فرعية جديدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتضررة بشدة من الفيروس إلى دول مجاورة.



وعقدت المنظمة اجتماعًا للجنة الطوارىء، وقرر المدير العام للمنظمة، بما يتفق مع مشورة اللجنة، أن الزيادة الكبيرة في إصابات جدري القردة حالة طوارئىء صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.



وذكرت المنظمة أن القرار يستند إلى تزايد أعداد الإصابات واستمرار تفشي الحالات في منطقة جغرافية، بالإضافة إلى التحديات العملياتية في الميدان والحاجة إلى استجابة منسقة ومستدامة على مستوى الدول والشركاء.