أوكرانيا تطالب بأنظمة دفاع جوي حديثة للتصدي لصواريخ روسيا

طلبت أوكرانيا من حلفائها الغربيين تزويدها بأحدث جيل من أنظمة الدفاع الجوي لحماية نفسها بعد تعرضها لهجوم بصاروخ بالستي فرط صوتي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بإنتاجه على نطاق واسع، متوعدًا بالوقوف بحزم في وجه أعداء بلاده.وأعلنت روسيا أنها قصفت لأول مرة منذ بدء الحرب موقعًا لمجمع صناعي عسكري في دنيبرو في وسط أوكرانيا الخميس بصاروخ بالستي جديد متوسط المدى فرط صوتي (يصل مداه إلى 5500 كيلومتر) وأطلق عليه اسم أوريشنيك واستخدم "بنسخته غير النووية". وأطلق الصاروخ من منطقة أستراخان في جنوب غرب روسيا.وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن "وزير الدفاع الأوكراني قام بالتواصل مع شركائنا من أجل الحصول على أنظمة جديدة للدفاع الجوي، وتحديدا نوع من الأنظمة يمكنه أن يحمي الأرواح في مواجهة أخطار جديدة".وقالت روسيا مجددًا إن صاروخ أوريشنيك من المستحيل اعتراضه وقادر على الوصول إلى جميع دول أوروبا.