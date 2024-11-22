بايدن وماكرون يبحثان الجهود الرامية إلى وقف النار في لبنان

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجهود الهادفة الى إرساء وقف لإطلاق النار في لبنان، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.



وأورد بيان أن "الرئيسين عرضا تطور الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وخصوصًا الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان يتيح للسكان على جانبي الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) العودة الى منازلهم بكل أمان".



واضاف النص أن "الجانبين ملتزمان البقاء في تشاور وثيق بشكل مباشر ومن خلال فريقيهما للأمن القومي".



وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد طرحتا مقترحًا لوقف إطلاق النار في لبنان في نهاية أيلول الماضي، لكنه لم يطبق.