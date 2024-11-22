الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن وماكرون يبحثان الجهود الرامية إلى وقف النار في لبنان
أخبار دولية
2024-11-22 | 15:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بايدن وماكرون يبحثان الجهود الرامية إلى وقف النار في لبنان
بحث الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجهود الهادفة الى إرساء وقف لإطلاق النار في لبنان، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وأورد بيان أن "الرئيسين عرضا تطور الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، وخصوصًا الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان يتيح للسكان على جانبي الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) العودة الى منازلهم بكل أمان".
واضاف النص أن "الجانبين ملتزمان البقاء في تشاور وثيق بشكل مباشر ومن خلال فريقيهما للأمن القومي".
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد طرحتا مقترحًا لوقف إطلاق النار في لبنان في نهاية أيلول الماضي، لكنه لم يطبق.
أخبار دولية
وماكرون
يبحثان
الجهود
الرامية
النار
لبنان
التالي
ارتفاع محصلة هجومَي باكستان استهدفا موكبين لعائلات شيعية إلى 43 قتيلا
الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة عناصر من حماس ومن بينهم قائد سرية نخبة وقائد سرية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-10-17
السيسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني..."لتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان"
أخبار دولية
2024-10-17
السيسي يلتقي وزير الخارجية الإيراني..."لتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان"
0
أخبار لبنان
2024-10-09
بريطانيا تدعو العالم لمواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
أخبار لبنان
2024-10-09
بريطانيا تدعو العالم لمواصلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
0
أخبار لبنان
2024-09-25
بايدن وماكرون يناقشان سبل التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
2024-09-25
بايدن وماكرون يناقشان سبل التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان
0
أخبار دولية
2024-11-19
عبد العاطي التقى بلينكن... وبحث حول الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
أخبار دولية
2024-11-19
عبد العاطي التقى بلينكن... وبحث حول الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
23:43
كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو
أخبار دولية
23:43
كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو
0
أخبار دولية
17:48
بتكوين تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار
أخبار دولية
17:48
بتكوين تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار
0
أخبار دولية
16:52
مسؤول أميركي: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا
أخبار دولية
16:52
مسؤول أميركي: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا
0
أخبار دولية
16:40
أوكرانيا تطالب بأنظمة دفاع جوي حديثة للتصدي لصواريخ روسيا
أخبار دولية
16:40
أوكرانيا تطالب بأنظمة دفاع جوي حديثة للتصدي لصواريخ روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-08-27
عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)
موضة وجمال
2024-08-27
عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)
0
خبر عاجل
2024-11-02
4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)
خبر عاجل
2024-11-02
4 مصادر أمنية لبنانية تؤكد للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى "ع.أ" في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية (فيديو)
0
فنّ
2024-11-20
إليسا تعايد السيدة فيروز بعبارات مميزة: علّمتينا كيف نحمل لبنان بقلوبنا
فنّ
2024-11-20
إليسا تعايد السيدة فيروز بعبارات مميزة: علّمتينا كيف نحمل لبنان بقلوبنا
0
أمن وقضاء
13:22
الضاحية الجنوبية تحت القصف... مبان سويت بالأرض في الشياح والغبيري
أمن وقضاء
13:22
الضاحية الجنوبية تحت القصف... مبان سويت بالأرض في الشياح والغبيري
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
14:20
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الجيش الاسرائيلي يصل الى حافة نهر الليطاني ويفصل مرجعيون عن النبطية
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الجيش الاسرائيلي يصل الى حافة نهر الليطاني ويفصل مرجعيون عن النبطية
0
أمن وقضاء
14:12
تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي
أمن وقضاء
14:12
تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في عيد الإستقلال اللبناني المغترب إلى جانب اللبناني النازح والصورة: وطن وقلب واحد
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في عيد الإستقلال اللبناني المغترب إلى جانب اللبناني النازح والصورة: وطن وقلب واحد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين النزوح والمرض... آلاف النازحين يعيشون المعاناة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين النزوح والمرض... آلاف النازحين يعيشون المعاناة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مبادرة من Khoury Home بهدف إضاءة كل بيت في عيد الميلاد!
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مبادرة من Khoury Home بهدف إضاءة كل بيت في عيد الميلاد!
0
رياضة
14:03
لبنان يتحدى كل المآسي ويحقق فوزًا غاليًا في دبي على الإمارات ليبقى من دون خسارة في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
رياضة
14:03
لبنان يتحدى كل المآسي ويحقق فوزًا غاليًا في دبي على الإمارات ليبقى من دون خسارة في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
0
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النووي الايراني الى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النووي الايراني الى الواجهة من جديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:48
فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح
أخبار لبنان
06:48
فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح
2
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
3
خبر عاجل
09:34
تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...
خبر عاجل
09:34
تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...
4
خبر عاجل
12:54
أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته
خبر عاجل
12:54
أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته
5
حال الطقس
00:49
مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس
حال الطقس
00:49
مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس
6
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
7
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
8
أخبار لبنان
05:19
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الشياح
أخبار لبنان
05:19
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الشياح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More