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بتكوين تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار
أخبار دولية
2024-11-22 | 17:48
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بتكوين تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار
لامست عملة بتكوين مستوى قياسيًا مرتفعًا الجمعة ودنت بقوة من مستوى 100 ألف دولار، وذلك في صعود خيالي للعملة المشفرة وسط توقعات بتوفير بيئة تنظيمية مواتية بقدر أكبر في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وزادت قيمة بتكوين بنحو 45 بالمئة منذ فوز ترامب الساحق في الانتخابات التي أجريت في الخامس من تشرين الثاني، والتي شهدت أيضًا انتخاب عدد كبير من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونغرس.
ومع ذلك، كانت مكاسب العملة المشفرة أكثر تحفظًا الجمعة. فبعد أن لامست مستوى قياسيًا جديدًا أعلى من 99800 دولار، تراجعت العملة قليلًا ليجري تداولها عند ارتفاع بلغ 1.33 بالمئة خلال اليوم عند نحو 99383 دولارًا.
ومع ذلك، بدا الزخم لتحقيق المزيد من الأرباح قويًا إذ تتجه العملة لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على عشرة بالمئة للأسبوع الثالث على التوالي. كما أنها في طريقها لتحقيق أفضل أداء شهري من شباط.
وأدى ارتفاع قيمة بتكوين إلى جعلها واحدة من أكبر الفائزين فيما تسمى بالتداولات المراهنة على سياسات ترامب.
اقتصاد
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