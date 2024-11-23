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كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو

أخبار دولية
2024-11-22 | 23:43
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كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو
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كوريا الشمالية تندد بالتدريبات العسكرية بين واشنطن وسول وطوكيو

نددت كوريا الشمالية اليوم السبت بالتدريبات العسكرية المشتركة التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر للدفاع عن نفسها.

أجرت الدول الثلاث قبل أيام مناورات مشتركة استمرت ثلاثة أيام، وأطلق عليها اسم "حافة الحرية"، وشاركت فيها طائرات مقاتلة وطائرات دورية بحرية، فضلا عن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن التي تعمل بالطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية "نحذر بشدة الولايات المتحدة وأتباعها المعادين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للكف على الفور عن الأعمال العدائية التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاستفزاز وعدم الاستقرار بما قد يدفع المواجهة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها إلى صراع مسلح حقيقي".

وقال جيش كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن جميع الخيارات متاحة وسيتخذ إجراءات فورية إذا لزم الأمر للسيطرة على المخاطر بشكل استباقي، بينما يراقب عن كثب النشاط العسكري للولايات المتحدة وحلفائها.

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