32 قتيلا جراء أعمال عنف طائفية في باكستان

قتل 32 شخصا على الأقل في أعمال عنف طائفية جديدة في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي لوكالة فرانس برس السبت، بعد يومين من هجمات استهدفت مواطنين من الطائفة الشيعية أسفرت عن مقتل 43 شخصا.



ومنذ الصيف، خلفت أعمال العنف بين السنة والشيعة في كورام، في خيبر بختونخوا الواقعة على الحدود مع أفغانستان، حوالى 150 قتيلا.