زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب طاجيكستان

أعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب طاجيكستان اليوم السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.