حلف شمال الأطلسي: الأمين العام مارك روته أجرى محادثات مع ترامب في فلوريدا

أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي فرح دخل الله، اليوم السبت، أن الأمين العام للحلف مارك روته التقى بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا أمس الجمعة.



وأضافت المتحدثة في بيان مقتضب "ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية العالمية التي يواجهها الحلف".



ولم يرد حلف شمال الأطلسي أمس الجمعة على طلبات للتعليق على تقارير إعلامية هولندية تفيد بأن روته، الذي شغل في السابق منصب رئيس وزراء هولندا، سافر إلى فلوريدا على متن طائرة تابعة للحكومة للقاء ترامب.



