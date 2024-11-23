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تركيا تقيل رئيسي بلديتين مؤيدين للأكراد وتعين مسؤولين حكوميين بدلا منهما

أخبار دولية
2024-11-23 | 06:22
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تركيا تقيل رئيسي بلديتين مؤيدين للأكراد وتعين مسؤولين حكوميين بدلا منهما
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تركيا تقيل رئيسي بلديتين مؤيدين للأكراد وتعين مسؤولين حكوميين بدلا منهما

أعلنت وزارة الداخلية التركية إن السلطات أقالت اثنين من رؤساء البلديات المنتخبين المؤيدين للأكراد في مدينتين بشرق البلاد أمس الجمعة لإدانتهما بجرائم تتعلق بالإرهاب، وعينت مسؤولين حكوميين مؤقتا في مكانهما.

وأضافت الوزارة في بيان أن المحافظ المحلي حل محل رئيس البلدية جودت كوناك في تونغلي، بينما جرى تعيين مسؤول محلي بدلا من مصطفى ساريغول رئيس بلدية أوفاجيك، مضيفة أن هذه "إجراءات موقتة".

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إن السلطات اعتبرت حضور ساريغول لجنازة جريمة، ووصف خطوة تعيين وصي بدلا منه بأنها "سرقة للإرادة الوطنية"، مضيفا أن حزبه سيقف ضد "الظلم".

وأضاف أوزيل على منصة إكس "إقالة رئيس بلدية انتخب بأصوات الشعب لدورتين بسبب جنازة حضرها قبل 12 عاما ليس له تفسير إلا أن يكون محاولات أخيرة للنجاة من حكومة في طريقها إلى المغادرة".

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