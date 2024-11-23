حماس تطالب المجتمع الدولي بتنظيم حِزَم عقوبات رادعة على اسرائيل

بعد أن أدى القصف الإسرائيلي اليوم في غزة إلى مقتل سبعة وعشرين شخصاً، طالبت حماس، المجتمع الدولي، وخصوصاً الحكومات العربية والإسلامية والأمم المتحدة ومؤسساتها، بتنظيم حِزَم عقوبات رادعة على كيان الاحتلال، تُلزِمَه بوقف عدوانه الهمجي وانتهاكاته الفاضحة للقوانين وللقيم الإنسانية.كما طالت بالعمل لإنهاء الحصار الإجرامي والتطهير العرقي في شمال غزة.