بوريل: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية

قبيل وصوله الى لبنان، ضمن زيارة شرق أوسطية، قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية ويجب احترامها.



ودعا بوريل دول الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ قرار الجنائية الدولية، لأنَّه ملزم.