أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي: لضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الوزير لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، وكرر التزام الولايات المتحدة التوصل الى حل دبلوماسي في لبنان، وجدد أيضا دعوة "الحكومة الاسرائيلية الى مواصلة اتخاذ اجراءات بهدف تحسين الوضع الإنساني المزري في غزة".



وبحسب بيان للوزارة، فقد شدد الوزير أوستن على أهمية ضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).