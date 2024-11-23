الشرطة البريطانية تنفذ تفجيرا محكما قرب محطة قطارات في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم، أنها نفذت تفجيرا محكما بالقرب من محطة يوستون للقطارات بوسط لندن وذلك بعد فحص "طرد مريب".



وذكرت شرطة العاصمة على منصة إكس أن "أفرادا متخصصين نفذوا تفجيرا محكما وتم الآن رفع الطوق الأمني الذي فرضته الشرطة".



وكانت إل.بي.سي نيوز قد أفادت في وقت سابق بأن المحطة تم إخلاؤها.



كما قالت الشرطة في بيان سابق: "نحن على علم بتقارير على الإنترنت عن واقعة في محيط محطة يوستن"، وإنه تم فرض طوق أمني كإجراء احترازي.