زيلينسكي: هجمات روسية ألحقت أضرارا بمئات المرافق في الموانئ الأوكرانية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 321 من مرافق البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية لحقت بها أضرار جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ في الفترة من تموز 2023 حتى الآن.



وكشف أن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا أيضا بنحو 20 سفينة مدنية من دول أخرى.