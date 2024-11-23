مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء تلقى دعوة من نظيره المجري لزيارة بلاده

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتنياهو تلقى دعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان لزيارة بلاده.



وقال أوربان إنه دعا نتنياهو لزيارة المجر لكن دول أوروبية عدة أخرى أكدت أنه سيتم احتجازه إذا وطأت قدماه أراضيها، وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.