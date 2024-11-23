مكتب نتنياهو: إسرائيلي من أصل مولدوفي فقد في الإمارات منذ الخميس

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيليا يحمل جنسية مولدوفا ويقيم في الإمارات فقد منذ يوم الخميس.



وقال المكتب في بيان إنه جرى فتح تحقيق على خلفية معلومات تفيد بأن اختفاء "تسفي كوجن" مرتبط بحادث إرهابي.