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كتائب القسام تعلن مقتل رهينة إسرائيلية في غزة

أخبار دولية
2024-11-23 | 11:02
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كتائب القسام تعلن مقتل رهينة إسرائيلية في غزة
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كتائب القسام تعلن مقتل رهينة إسرائيلية في غزة

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، أن إحدى الرهائن الإسرائيليات لدى القسام قتلت في شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة: "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأضاف: "لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".

وحمل أبو عبيدة بإسم القسام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته "المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى" المحتجزين في غزة.

وحذر من أنه "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين"، في إشارة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والتي تترافق مع قصف جوي ومدفعي عنيف منذ أكثر من شهر في شمال قطاع غزة.

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