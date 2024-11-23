أدرعي: رئيس الأركان الاسرائيلي وقائد القيادة المركزية أجريا تقييمًا مشتركًا للأوضاع حول القضايا الأمنية الاستراتيجية

وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أمس (الجمعة) إلى إسرائيل وحل ضيفًا على رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي.
عقد رئيس الأركان وقائد القيادة المركزية تقييمًا مشتركًا للأوضاع بمشاركة رئيس هيئة العمليات وقائد المنطقة الشمالية، تمحور حول… pic.twitter.com/TWQxP1AxKL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024
وصل قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أمس (الجمعة) إلى إسرائيل وحل ضيفًا على رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي.
عقد رئيس الأركان وقائد القيادة المركزية تقييمًا مشتركًا للأوضاع بمشاركة رئيس هيئة العمليات وقائد المنطقة الشمالية، تمحور حول… pic.twitter.com/TWQxP1AxKL