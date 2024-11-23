أدرعي: رئيس الأركان الاسرائيلي وقائد القيادة المركزية أجريا تقييمًا مشتركًا للأوضاع حول القضايا الأمنية الاستراتيجية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخادي أدرعي أن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي (CENTCOM)، الجنرال مايكل إريك كوريلا، وصل أمس الجمعة إلى إسرائيل وحل ضيفًا على رئيس الأركان، الجنرال هرتسي هاليفي.



ولفت أدرعي في منشور عبر موقع "إكس"، الى أن رئيس الأركان وقائد القيادة المركزية أجريا تقييمًا مشتركًا للأوضاع بمشاركة رئيس هيئة العمليات وقائد المنطقة الشمالية، تمحور حول القضايا الأمنية الاستراتيجية مع التركيز على لبنان.



واكد أن الجيش الاسرائيلي سيواصل تعميق العلاقة مع الجيش الأميركي انطلاقًا من الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الجيشين".