أدرعي يحذر سكان قطاع غزة..

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 731, 732, 733, 634



⭕️تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى اتجاه دولة اسرائيل من منطقتكم.



⭕️هذه المنطقة تم تخذيرها عدة مرات في الماضي.



⭕️من أجل أمنكم، عليكم اخلائها فوراً جنوباً pic.twitter.com/6cyZT2H3Z2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذاراً عاجلاً الى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 731, 732, 733, 634.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":يتم اطلاق الصواريخ مرة أخرى اتجاه دولة اسرائيل من منطقتكم.-هذه المنطقة تم تخذيرها مرات عدة في الماضي."من أجل أمنكم، عليكم اخلائها فوراً جنوباً".