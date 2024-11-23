أدرعي يحذر سكان قطاع غزة..

#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 731, 732, 733, 634
⭕️تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى اتجاه دولة اسرائيل من منطقتكم.
⭕️هذه المنطقة تم تخذيرها عدة مرات في الماضي.
⭕️من أجل أمنكم، عليكم اخلائها فوراً جنوباً pic.twitter.com/6cyZT2H3Z2
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 731, 732, 733, 634
⭕️تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة أخرى اتجاه دولة اسرائيل من منطقتكم.
⭕️هذه المنطقة تم تخذيرها عدة مرات في الماضي.
⭕️من أجل أمنكم، عليكم اخلائها فوراً جنوباً pic.twitter.com/6cyZT2H3Z2