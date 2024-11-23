ترامب يختار بروك رولينز وزيرة للزراعة

اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بروك رولينز، رئيسة معهد أميركا فيرست بوليسي، لتولي منصب وزيرة الزراعة.وقال ترامب في بيان: "بوصفها وزيرة الزراعة المقبلة، ستقود بروك الجهود الرامية إلى حماية المزارعين الأميركيين الذين يمثلون حقا العمود الفقري لبلادنا".