مسؤول تركيّ: أردوغان سيبحث في تطورات حرب روسيا وأوكرانيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ

أعلن مسؤول تركيّ أنّ الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان سيبحث في أحدث التطورات، في الحرب، بين روسيا وأوكرانيا، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ مارك روته، الاثنين، خلال زيارته أنقرة.

وقالت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسيّ والتي نددت بالغزو الروسيّ، إنّها تدعم وحدة أراضي أوكرانيا وقدمت الدعم العسكريّ لكييف.

لكن تركيا، جارة روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود، تعارض أيضًا العقوبات الغربية على موسكو، التي تربطها بها علاقات مهمة في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة.

وكان قد عارض أردوغان قرار الولايات المتحدة السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، لضرب العمق الروسيّ.