السلطات الإماراتية فتحت تحقيقًا في اختفاء إسرائيليّ

فتحت السلطات الإماراتية تحقيقًا في اختفاء إسرائيليّ يحمل أيضًا جنسية مولدوفا ويقيم في الإمارات حيث فُقد منذ الخميس، وفق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ.

وقال المكتب في بيان السبت إن السلطات في الإمارات فتحت التحقيق بناء على معلومات تفيد بأن اختفاء الرجل مرتبط "بواقعة إرهابية" دون الخوض في تفاصيل.

وتحددت هوية المفقود على أنه تسفي كوجن، أحد ممثلي حركة حباد الدينية اليهودية في الإمارات. ولدى حركة حباد فروع في أرجاء العالم وتركز على إقامة علاقات مع اليهود غير المنتمين لها والعلمانيين أو طوائف يهودية أخرى.

وقال المقر العالمي لحركة حباد في الولايات المتحدة في بيان إن كوجن حاخام يمثل الحركة في الإمارات ومفقود في دبي منذ يوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في بيان أن وزارة الداخلية تبحث عن المفقود وتحقق في اختفائه دون أن تذكر جنسيته الإسرائيلية.