وزير الخارجية: مصر قد تكون الأكثر تضررا من التصعيد في البحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر قد تكون الأكثر تضررا بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.



وقال الوزير في مؤتمر صحفي بالكويت إن مزيد من العسكرة في البحر الأحمر يضر ضررا بالغا بالتجارة العالمية والاقتصاد المصري، خصوصا أن هناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد "غير المقبول" في البحر الأحمر.