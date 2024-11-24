إردوغان يعرب عن رغبته بزيادة التبادل التجاري مع روسيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن رغبته في "زيادة" حجم التبادلات التجارية بين بلاده وروسيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأحد.



وجاء في بيان للرئاسة التركية أن "الرئيس إردوغان أعلن أنه يريد تنمية التعاون بين تركيا وروسيا في العديد من المجالات، ولا سيما زيادة حجم التبادل التجاري".