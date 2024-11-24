سفارة إيران بالإمارات: نرفض مزاعم ضلوع طهران في قتل حاخام يهودي

ذكرت سفارة إيران في أبوظبي في بيان لرويترز اليوم، أن طهران ترفض مزاعم عن ضلوعها في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان في الإمارات.