الدفاعات الجوية في كييف تتصدى لهجوم جديد بطائرات مسيرة

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس إدارتها العسكرية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة في وقت متأخر من مساء الأحد.



وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام: "الدفاعات الجوية تصدت لهجوم. كييف تتعرض مرة أخرى لهجوم من العدو بطائرات مسيرة".



وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت في وقت سابق 50 من 73 طائرة مسيرة روسية أُطلقت على أهداف مختلفة ليل السبت.