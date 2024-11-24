11 قتيلا بسقوط حافلة في واد بالبيرو

لقي 11 شخصا مصرعهم في البيرو إثر سقوط حافلة كان على متنها تلامذة وذووهم ومدرّسوهم في وادٍ بعد اصطدامها بشاحنة، حسبما أعلنت السلطات الأحد.



وكانت الحافلة تقلّ 57 شخصا حسب وكالة "أندينا" للأنباء.



وقال خورخي سانشيز المسؤول في منطقة سان مارتن لوكالة فرانس برس إنّ "الحادث أسفر عن 11 قتيلا بينهم خمسة تلاميذ يبلغون 17 عاما وطفل يبلغ عامين".



وأسفر الحادث كذلك عن 18 جريحا حسب السلطات.



وكانت المجموعة في رحلة مدرسية من بلدة بيورا الشمالية إلى مقاطعة سان مارتن الأمازونية.