أنظمة الدفاع الجويّ الروسية دمّرت صواريخ أوكرانية

دمّرت أنظمة الدفاع الجويّ الروسية سبعة صواريخ أوكرانية أثناء الليل فوق منطقة كورسك، وفق حاكم المنطقة الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية.



وقالت إنّ وحدات الدفاع الجويّ دمّرت أيضًا سبع طائرات مسيرة أوكرانية.



وكتب رومان أليوخين، وهو محلل عسكريّ مؤيد للجيش الروسي ويعمل مستشارا لحاكم كورسك، على تطبيق تيليجرام أن "كورسك تعرضت لهجوم كبير بصواريخ أجنبية الصنع" أثناء الليل.