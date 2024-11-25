الإمارات تؤكد توقيف ثلاثة أشخاص بعد مقتل حاخام إسرائيلي-مولدافي

أعلنت الإمارات أنها أوقفت ثلاثة مشتبه بهم بعد مقتل حاخام إسرائيلي-مولدافي في واقعة وصفتها إسرائيل بأنها "هجوم إرهابي معاد للسامية".



وعثرت السلطات الإماراتية الأحد على جثة زفي كوغان (28 عاما) بعدما فقد أثره منذ الخميس في الإمارات حيث كان يقيم، ما أثار سخطا في إسرائيل.



وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "السلطات الإماراتية المختصة تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل" كوغان.



ولم تقدم الداخلية الإماراتية تفاصيل عن الموقوفين، لكنها قالت إنه "سيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".