تنسيق أميركيّ إسرائيليّ إماراتيّ بعد "مقتل الحاخام تسفي كوجن في الإمارات"

أكّد البيت الأبيض أنّه ينسّق عن كثب مع إسرائيل والإمارات بعد ما وصفه بأنه مقتل الحاخام تسفي كوجن في الإمارات.



وندد المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ في البيت الأبيض شون سافت، بأشد العبارات بمقتل الحاخام تسفي كوجن في الإمارات.



وقال: "نصلّي من أجل أسرته."