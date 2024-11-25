مقتل 15 عنصرا من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات مع قوات كردية بسوريا

قُتل ما لا يقل عن 15 مقاتلا سوريا مدعومين من أنقرة الأحد، بعد تسلل للقوات التي يقودها الأكراد إلى مواقعهم في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وذكر المرصد، أن مقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق البلاد، "تسللوا إلى مواقع قوات حركة التحرير والبناء الموالية لتركيا على محور الدغلباش في ريف حلب".وأضاف: "أسفرت عملية التسلل عن مقتل 15 عنصرا وإصابة آخرين من الفصائل الموالية لتركيا".وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في شمال سوريا بأن الاشتباكات دارت قرب مدينة الباب حيث أعلنت السلطات المحلية إغلاق المدارس الاثنين بسبب أعمال العنف.