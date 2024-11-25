الدفاعات الجوية الأوكرانية تصدّت لهجوم روسيّ جديد بطائرات مسيرة

تصدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية لهجوم روسيّ جديد بطائرات مسيرة في وقت متأخر من مساء الأحد، وفق رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس إدارتها العسكرية.



وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو: "الدفاعات الجوية تصدت (لهجوم). كييف تتعرض مرة أخرى لهجوم من العدو بطائرات مسيرة."



وأكّد الجيش الأوكرانيّ أنّ الدفاعات الجوية أسقطت في وقت سابق 50 من 73 طائرة مسيرة روسية أُطلقت على أهداف مختلفة ليل السبت.