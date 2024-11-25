قتلى وجرحى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب عشرة بجروح في جنوب شرق المكسيك الأحد خلال هجوم مسلح في حانة على ما أعلنت النيابة العامة.



وقال مساعد المدعي العام خيلبرتو ميلكيتديس في خلال مؤتمر صحفي إن رجالا مسلحين في هذا الهجوم الذي وقع في مدينة فياهرموسا في ولاية تاباسكو، دخلوا "بحثا عن شخص معين" وقد أصيب أشخاص بجانبه بالرصاص.



وعثر على جثث خمسة أشخاص في حانة "ديبار" فيما توفي شخص متأثرا بإصابته في المستشفى، وفق المصدر نفسه.



ووقع إطلاق النار بعد أسبوعين على هجوم مماثل في مدينة كيريتارو في وسط المكسيك في منطقة كانت بمنأى حتى الآن عن العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.



وأدى هجوم كيريتارو إلى سقوط عشرة قتلى وسبعة جرحى.



وقال وزير الأمن المحلي عمر غارسيا حرفوش الأحد إن حكومة رئيسة البلاد كلاوديا شينباوم "ستتحرك بالتنسيق" مع السلطات المحلية لتوضيح ما حصل في تاباسكو.

