تايوان تعلن رصد منطاد صيني لأول مرة منذ ستة أشهر

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه جرى رصد منطاد صيني فوق البحر إلى الشمال من تايوان، وهي المرة الأولى منذ نيسان التي تعلن فيها عن مثل هذه الواقعة فيما تعتبره تايبه جزءا من نمط أنشطة معادية تمارسها بكين ضدها.



واشتكت تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، من أن نشاط المناطيد الصينية زاد على "نطاق غير مسبوق" خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في تايوان في كانون الثاني الماضي.



وقالت الوزارة، في تحديثها الصباحي المعتاد للأنشطة العسكرية الصينية في خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إنه تم منطاد واحد في الساعة 6:21 مساء (1021 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد على بعد 60 ميلا بحريا (111 كيلومترا) شمال ميناء كيلونج التايواني.



وأضافت الوزارة أن المنطاد اختفى بعد نحو ساعتين بعد أن حلق على ارتفاع عشرة آلاف متر لكن دون أن يعبر تايوان نفسها.



ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.