تحطّم طائرة شحن في ليتوانيا

تحطّمت طائرة شحن كانت متّجهة من ألمانيا إلى ليتوانيا قرب مطار العاصمة فيلنيوس، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ.



وقال رئيس جهاز الإطفاء والإنقاذ ريناتاس بوزيلا لوسائل إعلام "كان يفترض أن تهبط الطائرة في مطار فيلنيوس وتحطمت على مسافة كيلومترات قليلة من المطار"، مشيرا إلى أنه عُثر على أحد أفراد الطاقم الأربعة ميتا.