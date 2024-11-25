خامنئي يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال.



وجاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف القيادي بحركة حماس.

وقال خامنئي في إشارة إلى قادة إسرائيل "لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا... يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين".



