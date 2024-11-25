مصادر أمنية لرويترز: العثور على أشخاص بعد غرق مركب سياحيّ في محافظة البحر الأحمر المصرية

أكّدت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز العثور على 16 شخصًا حتى الآن بعد غرق مركب سياحيّ في منطقة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر المصرية.كانت المحافظة قد أعلنت غرق المركب السياحي (سي ستوري)، الذي كان يقل 45 شخصا هم 31 سائحا من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم، بينما كان في رحلة غطس لعدة أيام في منطقة الغدير بوادي الجمال.ونقل بيان عن المحافظ عمرو حنفي القول إنه تم العثور على بعض الناجين باستخدام طائرة هليكوبتر ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية، وإن أعمال البحث لا تزال جارية عن المفقودين بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة.وقال في بيان منفصل: "ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 0530 صباحًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد افراد اللانش، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 تشرين الثاني 2024 وحتى 29 تشرين الثاني 2024، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة".وأضاف: "تشير المعلومات الأولية إلى غرق اللانش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم".