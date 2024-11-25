شهيدان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة أحدهما فتى، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار بعد إلقاء "عبوات ناسفة" نحوهم.



وقالت وزارة الصحة ليل الأحد: "شهيدان برصاص الاحتلال في يعبد، الشهيد الطفل محمد ربيع حمارشة (13 عاما) والشهيد أحمد محمود زيد (20 عاما)".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه وخلال نشاط لقواته في منطقة يعبد "ألقى إرهابيان عبوات ناسفة على جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي".



وأضاف: "رد الجنود بإطلاق النار وتم تحديد الإصابات، ولم ترد أنباء عن إصابات في صفوف" الجيش الإسرائيلي.