الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
أخبار دولية
2024-11-25 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد، وفقاً لمصدر مطلع.
ولا تزال إسرائيل تتحفظ على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي كان من المتوقع أن تُنقل إلى الحكومة اللبنانية يوم الاثنين، حسبما أفاد المصدر الـ
CNN
.
هذه التفاصيل وغيرها لا تزال قيد التفاوض، وأكدت مصادر متعددة أن الاتفاق لن يصبح نهائياً إلا بعد حل جميع القضايا العالقة.
واتفاق وقف إطلاق النار بحاجة أيضاً إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن المحادثات تسير بإيجابية نحو اتفاق، لكنها حذرت أيضاً من أن استمرار تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى فشل المحادثات في حال حدوث أي خطأ.
في الأيام الأخيرة، كان حزب الله يدرس اقتراحاً مدعوماً من الولايات المتحدة لوقف القتال لمدة 60 يوماً، وسط آمال بأن يشكل ذلك أساساً لوقف إطلاق نار دائم.
أخبار لبنان
أخبار دولية
نتنياهو
"من
المبدأ"
اتفاق
إطلاق
النار
مشاورات
أمنية
المسؤولين
الإسرائيليين
الأحد
التالي
خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتانياهو "غير كافية"
وزير الخارجية البريطاني: بريطانيا ستتبع "الإجراءات الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-20
المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي: أيّ اتفاق يجب أن يؤدّي إلى وقف سريع لإطلاق النار وعدم انتهاك السيادة اللبنانية
آخر الأخبار
2024-11-20
المسؤول في "حزب الله" محمود قماطي: أيّ اتفاق يجب أن يؤدّي إلى وقف سريع لإطلاق النار وعدم انتهاك السيادة اللبنانية
0
أخبار لبنان
2024-11-18
علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات"
أخبار لبنان
2024-11-18
علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات"
0
خبر عاجل
2024-11-18
رويترز عن علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون ولبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأميركية اليوم الاثنين وهذا المقترح الأكثر جديّة حتى الآن
خبر عاجل
2024-11-18
رويترز عن علي حسن خليل: لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار مع "بعض التعليقات" على المضمون ولبنان قدم رده المكتوب على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار إلى السفيرة الأميركية اليوم الاثنين وهذا المقترح الأكثر جديّة حتى الآن
0
آخر الأخبار
2024-10-07
الوزير والمبعوث السابق للأمم المتحدة د. غسان سلامة لـ "عشرين 30 ": مبادرة فرنسية-اميركية كانت بدأت لاصدار بيان يدعو لوقف اطلاق النار ورحبّت به الحكومة اللبنانية فيما تأخرت الموافقة الاسرائيلية وخلال هذا الوقت تمّ اغتيال السيد حسن نصرالله
آخر الأخبار
2024-10-07
الوزير والمبعوث السابق للأمم المتحدة د. غسان سلامة لـ "عشرين 30 ": مبادرة فرنسية-اميركية كانت بدأت لاصدار بيان يدعو لوقف اطلاق النار ورحبّت به الحكومة اللبنانية فيما تأخرت الموافقة الاسرائيلية وخلال هذا الوقت تمّ اغتيال السيد حسن نصرالله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:42
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان
أخبار دولية
10:42
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان
0
أخبار دولية
10:28
بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
أخبار دولية
10:28
بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
0
أخبار دولية
09:34
بن غفير: موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان "خطأ كبير"
أخبار دولية
09:34
بن غفير: موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان "خطأ كبير"
0
أخبار دولية
09:29
خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتانياهو "غير كافية"
أخبار دولية
09:29
خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتانياهو "غير كافية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:01
مراسلة الـ LBCI آمال شحادة: المجلس الوزاري الامني المصغر دُعي الى جلسة غدا لبحث تفاهم وقف النار مع لبنان
خبر عاجل
11:01
مراسلة الـ LBCI آمال شحادة: المجلس الوزاري الامني المصغر دُعي الى جلسة غدا لبحث تفاهم وقف النار مع لبنان
0
أخبار دولية
10:28
بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
أخبار دولية
10:28
بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
0
آخر الأخبار
10:33
وزير الخارجية الإسرائيلي: الاختبار الحقيقي هو إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته
آخر الأخبار
10:33
وزير الخارجية الإسرائيلي: الاختبار الحقيقي هو إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته
0
آخر الأخبار
05:43
القناة 14 الإسرائيلية: تفاهمات بالسماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر حزب الله
آخر الأخبار
05:43
القناة 14 الإسرائيلية: تفاهمات بالسماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:26
تدمير ممنهج في النبطية
أمن وقضاء
08:26
تدمير ممنهج في النبطية
0
أمن وقضاء
08:23
آخر تفاصيل الغارات التي شهدتها بعلبك
أمن وقضاء
08:23
آخر تفاصيل الغارات التي شهدتها بعلبك
0
أمن وقضاء
08:19
إستهداف دراجتين ناريتين في ساحة القسم وعند شارع البص - حي السكة في صور
أمن وقضاء
08:19
إستهداف دراجتين ناريتين في ساحة القسم وعند شارع البص - حي السكة في صور
0
أخبار لبنان
07:16
وصول طائرة المساعدات القطرية الـ19 الى بيروت... سعود بن عبد الرحمن: الشحنة الـ20 تصل الخميس
أخبار لبنان
07:16
وصول طائرة المساعدات القطرية الـ19 الى بيروت... سعود بن عبد الرحمن: الشحنة الـ20 تصل الخميس
0
أخبار لبنان
06:50
ميقاتي عقد اجتماعات وزارية ولقاءات محورها تربوي سياسي انمائي وامني
أخبار لبنان
06:50
ميقاتي عقد اجتماعات وزارية ولقاءات محورها تربوي سياسي انمائي وامني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:40
تصعيد إسرائيليّ من مشارف الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
06:40
تصعيد إسرائيليّ من مشارف الضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:14
بعد إعلان وزارة التربية تقديم باقة 20 جيغا للتلاميذ... جولة للـLBCI على عدد من مراكز الايواء
تقارير نشرة الاخبار
06:14
بعد إعلان وزارة التربية تقديم باقة 20 جيغا للتلاميذ... جولة للـLBCI على عدد من مراكز الايواء
0
أخبار لبنان
06:11
بو صعب: هناك تفاؤل بشأن وقف اطلاق النار .. ولم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان
أخبار لبنان
06:11
بو صعب: هناك تفاؤل بشأن وقف اطلاق النار .. ولم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
06:09
تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
06:09
تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
2
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
3
خبر عاجل
14:43
هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"
خبر عاجل
14:43
هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"
4
خبر عاجل
16:20
أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل
خبر عاجل
16:20
أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل
5
خبر عاجل
02:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
خبر عاجل
02:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
6
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
7
أخبار لبنان
13:12
أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث
أخبار لبنان
13:12
أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث
8
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More