CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد





ولا تزال إسرائيل تتحفظ على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي كان من المتوقع أن تُنقل إلى الحكومة اللبنانية يوم الاثنين، حسبما أفاد المصدر الـ وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد، وفقاً لمصدر مطلع.ولا تزال إسرائيل تتحفظ على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي كان من المتوقع أن تُنقل إلى الحكومة اللبنانية يوم الاثنين، حسبما أفاد المصدر الـ CNN

هذه التفاصيل وغيرها لا تزال قيد التفاوض، وأكدت مصادر متعددة أن الاتفاق لن يصبح نهائياً إلا بعد حل جميع القضايا العالقة.



واتفاق وقف إطلاق النار بحاجة أيضاً إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات إن المحادثات تسير بإيجابية نحو اتفاق، لكنها حذرت أيضاً من أن استمرار تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى فشل المحادثات في حال حدوث أي خطأ.

في الأيام الأخيرة، كان حزب الله يدرس اقتراحاً مدعوماً من الولايات المتحدة لوقف القتال لمدة 60 يوماً، وسط آمال بأن يشكل ذلك أساساً لوقف إطلاق نار دائم.



