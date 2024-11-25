خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتانياهو "غير كافية"

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الاثنين أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "غير كافية" وأنه يستحق "عقوبة الإعدام".أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وفي أول تعليق له على هذا الموضوع، قال خامنئي في كلمة ألقاها الاثنين في طهران "لقد أصدروا مذكرة اعتقال بحق نتانياهو؛ لكن ذلك غير كافٍ! يجب أن يصدر حكم بالإعدام بحقّ هؤلاء القادة الصهاينة المجرمين".ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، أن تفرض أحكاما بالسجن تصل إلى 30 عاما، أو في ظروف استثنائية السجن مدى الحياة، لكن قضاتها لا يستطيعون فرض عقوبة الإعدام.ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.