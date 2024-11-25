الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتانياهو "غير كافية"
أخبار دولية
2024-11-25 | 09:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتانياهو "غير كافية"
اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الاثنين أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "غير كافية" وأنه يستحق "عقوبة الإعدام".
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي أول تعليق له على هذا الموضوع، قال خامنئي في كلمة ألقاها الاثنين في طهران "لقد أصدروا مذكرة اعتقال بحق نتانياهو؛ لكن ذلك غير كافٍ! يجب أن يصدر حكم بالإعدام بحقّ هؤلاء القادة الصهاينة المجرمين".
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، أن تفرض أحكاما بالسجن تصل إلى 30 عاما، أو في ظروف استثنائية السجن مدى الحياة، لكن قضاتها لا يستطيعون فرض عقوبة الإعدام.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
أخبار دولية
مذكرة
التوقيف
نتانياهو
"غير
كافية"
التالي
مصدر أمنيّ لوكالة الإعلام الروسية: القوات الروسية ألقت القبض على بريطانيّ من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكرانيّ في منطقة كورسك الروسية
11 قتيلا بسقوط حافلة في واد بالبيرو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-22
ايرلندا ستطبق مذكرة التوقيف بحق نتانياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
2024-11-22
ايرلندا ستطبق مذكرة التوقيف بحق نتانياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية
0
أخبار لبنان
2024-11-22
"الخارجية" رحبت بمذكرتي اعتفال نتنياهو وغالانت: هذا القرار يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة
أخبار لبنان
2024-11-22
"الخارجية" رحبت بمذكرتي اعتفال نتنياهو وغالانت: هذا القرار يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة
0
آخر الأخبار
2024-11-20
النائب الياس حنكش لـ"حوار المرحلة": يجب أن نتأمل أن تتوقف الحرب لأن لا أحد يستطيع تحمل سفك الدماء والاسرائيلي نواياه سيئة دائما لكن نتانياهو أمام استحقاقات عدة ووقف اطلاق النار يمكن أن يكون مناسبا له
آخر الأخبار
2024-11-20
النائب الياس حنكش لـ"حوار المرحلة": يجب أن نتأمل أن تتوقف الحرب لأن لا أحد يستطيع تحمل سفك الدماء والاسرائيلي نواياه سيئة دائما لكن نتانياهو أمام استحقاقات عدة ووقف اطلاق النار يمكن أن يكون مناسبا له
0
آخر الأخبار
2024-11-19
أديب عبد المسيح للـ LBCI: ما يهمه نتانياهو عزل حدوده وضمان الامن والهدنة كما منع امداد الاسلحة عبر الحدود السورية بضمانة دولية وسورية ويبدو الرئيس السوري "عم يبيع ويشتري"
آخر الأخبار
2024-11-19
أديب عبد المسيح للـ LBCI: ما يهمه نتانياهو عزل حدوده وضمان الامن والهدنة كما منع امداد الاسلحة عبر الحدود السورية بضمانة دولية وسورية ويبدو الرئيس السوري "عم يبيع ويشتري"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:42
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان
أخبار دولية
10:42
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان
0
أخبار دولية
10:28
بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
أخبار دولية
10:28
بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
0
أخبار دولية
09:34
بن غفير: موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان "خطأ كبير"
أخبار دولية
09:34
بن غفير: موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان "خطأ كبير"
0
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:01
مراسلة الـ LBCI آمال شحادة: المجلس الوزاري الامني المصغر دُعي الى جلسة غدا لبحث تفاهم وقف النار مع لبنان
خبر عاجل
11:01
مراسلة الـ LBCI آمال شحادة: المجلس الوزاري الامني المصغر دُعي الى جلسة غدا لبحث تفاهم وقف النار مع لبنان
0
أخبار دولية
10:28
بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
أخبار دولية
10:28
بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
0
آخر الأخبار
10:33
وزير الخارجية الإسرائيلي: الاختبار الحقيقي هو إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته
آخر الأخبار
10:33
وزير الخارجية الإسرائيلي: الاختبار الحقيقي هو إبعاد حزب الله من جنوب نهر الليطاني ومنعه من إعادة بناء قوته
0
آخر الأخبار
05:43
القناة 14 الإسرائيلية: تفاهمات بالسماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر حزب الله
آخر الأخبار
05:43
القناة 14 الإسرائيلية: تفاهمات بالسماح بعودة السكان اللبنانيين غير المسلحين إلى بلدات جنوب لبنان ومنع عودة عناصر حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:26
تدمير ممنهج في النبطية
أمن وقضاء
08:26
تدمير ممنهج في النبطية
0
أمن وقضاء
08:23
آخر تفاصيل الغارات التي شهدتها بعلبك
أمن وقضاء
08:23
آخر تفاصيل الغارات التي شهدتها بعلبك
0
أمن وقضاء
08:19
إستهداف دراجتين ناريتين في ساحة القسم وعند شارع البص - حي السكة في صور
أمن وقضاء
08:19
إستهداف دراجتين ناريتين في ساحة القسم وعند شارع البص - حي السكة في صور
0
أخبار لبنان
07:16
وصول طائرة المساعدات القطرية الـ19 الى بيروت... سعود بن عبد الرحمن: الشحنة الـ20 تصل الخميس
أخبار لبنان
07:16
وصول طائرة المساعدات القطرية الـ19 الى بيروت... سعود بن عبد الرحمن: الشحنة الـ20 تصل الخميس
0
أخبار لبنان
06:50
ميقاتي عقد اجتماعات وزارية ولقاءات محورها تربوي سياسي انمائي وامني
أخبار لبنان
06:50
ميقاتي عقد اجتماعات وزارية ولقاءات محورها تربوي سياسي انمائي وامني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:40
تصعيد إسرائيليّ من مشارف الضاحية
تقارير نشرة الاخبار
06:40
تصعيد إسرائيليّ من مشارف الضاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:14
بعد إعلان وزارة التربية تقديم باقة 20 جيغا للتلاميذ... جولة للـLBCI على عدد من مراكز الايواء
تقارير نشرة الاخبار
06:14
بعد إعلان وزارة التربية تقديم باقة 20 جيغا للتلاميذ... جولة للـLBCI على عدد من مراكز الايواء
0
أخبار لبنان
06:11
بو صعب: هناك تفاؤل بشأن وقف اطلاق النار .. ولم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان
أخبار لبنان
06:11
بو صعب: هناك تفاؤل بشأن وقف اطلاق النار .. ولم نسمع بموضوع حرية التحرك لاسرائيل داخل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
06:09
تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
06:09
تضارب معلومات في إسرائيل في شأن الاتفاق مع لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
2
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
3
خبر عاجل
14:43
هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"
خبر عاجل
14:43
هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"
4
خبر عاجل
16:20
أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل
خبر عاجل
16:20
أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل
5
خبر عاجل
02:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
خبر عاجل
02:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
6
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
7
أخبار لبنان
13:12
أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث
أخبار لبنان
13:12
أدرعي: سلسلة تحذيرات الى سكان الغبيري وبرج البراجنة وحارة حريك والحدث
8
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More