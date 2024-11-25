بن غفير: موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان "خطأ كبير"

حذر وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الإثنين من أن إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله في لبنان سيكون "خطأً كبيرا".



وتقود الولايات المتحدة جهودا دبلوماسية لوقف إطلاق النار في لبنان حيث تخوض إسرائيل وحزب الله مواجهة مفتوحة تصاعدت حدتها اعتبارا من 23 أيلول، بعد نحو عام من تبادل القصف بشكل يومي عبر الحدود على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.



وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس "الاتفاق مع لبنان خطأ كبير".



ورأى أن القتال حاليا يشكّل "فرصة تاريخية ضائعة للقضاء على حزب الله".



أضاف "أتفهم كل القيود والأسباب ومع ذلك فهو خطأ فادح"، داعيا نتانياهو لمواصلة الحرب حتى تحقيق "نصر مطلق".