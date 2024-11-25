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بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
أخبار دولية
2024-11-25 | 10:28
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بو صعب لـ"رويترز": لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة..
اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لرويترز اليوم الاثنين انه لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ هدنة اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 60 يوما لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب اله.
وقال ان إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة.
واعتبر مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت المسؤولين اللبنانيين بإمكان الإعلان عن وقف إطلاق النار "في غضون ساعات".
أخبار دولية
لـ"رويترز":
"عقبات
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هدنة..
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