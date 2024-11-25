السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان

اعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم الاثنين إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حزب الله "تمضي قدما"، لكنه أصر على أن إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان.



وقال السفير قبل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه يتوقع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء لمناقشة قضية وقف إطلاق النار في لبنان.