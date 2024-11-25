شرطة الأمن النرويجية: لم نجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة البيجر لحزب الله

اعلنت قوة شرطة الأمن النرويجية اليوم الاثنين إنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) لحزب الله في لبنان.



وأطلقت شرطة الأمن النرويجية تحقيقا أوليا حول أي صلة نرويجية بالقضية، بعد أن تبين أن شخصا نرويجيا أُدرج على أنه مالك شركة بلغارية تخضع للتحقيق في بلغاريا بشأن صلات محتملة بالقضية. وقال محامي شرطة الأمن هاريس هرينوفيتشا لرويترز اليوم الاثنين عبر المتحدث باسمه "يشير التقييم الشامل لجهاز شرطة الأمن... إلى أنه لا يوجد أساس لبدء تحقيق عادي في إطار تفويضنا".



ولم يقدم المحامي أي تفاصيل. وشرطة الأمن هي هيئة معنية بمكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب.



وقالت وكالة الأمن الوطني البلغارية يوم 20 أيلول إنها "تأكدت بشكل لا يقبل الجدل" من أن أجهزة البيجر المستخدمة في الهجوم في لبنان لم يتم تصنيعها في بلغاريا ولا تصديرها من الدولة.



وغادر مالك الشركة البلغارية التي تخضع للتحقيق في بلغاريا، رينسون خوسيه (39 عاما)، النرويج إلى الولايات المتحدة في 17 أيلول، وهو اليوم الذي انفجرت فيه أجهزة البيجر في لبنان. وكان خوسيه يعمل في مجال المبيعات لدى شركة نرويجية، وهي مجموعة دي.إن ميديا، التي تقدمت ببلاغ لدى الشرطة عن اختفائه. وقالت الشرطة إنها أغلقت قضية الاختفاء في الخامس من تشرين الثاني بعد أن اتصل خوسيه بصاحب العمل.



ولم تكشف السلطات النرويجية عن مكان وجود خوسيه. وعندما اتصلت رويترز برقم هاتفه النرويجي اليوم الاثنين، أجابت رسالة صوتية بأن الهاتف مغلق. ولم يرد على طلب للتعليق عبر واتساب.