إسرائيل تقصف جسورًا سورية قريبة من الحدود مع لبنان

استهدفت غارات جوية إسرائيلية الاثنين عدة جسور في منطقة القصير السورية قرب الحدود اللبنانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي السوري.وأفاد التلفزيون عن "عدوان إسرائيلي استهدف جسور الجوبانية والدف وعرجون وبوابة النزارية في منطقة القصير في ريف حمص". وتحدثت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وقوع أضرار. ويتواجد في هذه المنطقة حزب الله اللبناني حليف الرئيس السوري بشار الأسد.